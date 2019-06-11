Google Chrome для Android получил два полезных улучшения

Google Chrome для Android получает обновление до версии 75, в которую входит генератор паролей. По словам Google, новая функция поможет создать «надежные и уникальные» пароли и позволит получить список уже сохраненных.

Например, вы можете увидеть сохраненный пароль на веб-сайте, нажав на его поле пароля. Появится символ значка ключа, и при нажатии на эту клавишу отобразится пароль, который вы сохранили для этого сайта. Если вы никогда не создавали пароль на определенном сайте, то появится окно с надписью «Предложить надежный пароль». Нажмите на поле, и вы получите надежный и уникальный пароль, который будет сохранен в браузере Chrome.

Также, появилась опция для включения/выключения темной темы в обычном меню настроек. По умолчанию, Chrome автоматически переключается на темную тему, когда на вашем устройстве включена функция экономии заряда. Или вы можете оставить браузер в светлой теме независимо от настроек экономии заряда батареи. И наконец, вы можете выбрать постоянное отображение Chrome в темной теме. Это легче для глаз, особенно ночью, поскольку обычный темный текст на ярком белом фоне превращается в белый текст на темном фоне.