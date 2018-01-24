Google Chrome добавляет поддержку воспроизведения HDR-видео

Google опубликовал сообщение об обновлении браузера Chrome за последний год и предложил заглянуть в некоторые функции, которые появятся в этом году. Для начала Chrome теперь поддерживает функции воспроизведения / паузы, перемотки назад и быстрого управления аудио и видео.YouTube поддерживает загрузку HDR, а несколько телефонов (включая пиксели) поддерживают воспроизведение HDR. Кроме того, Google Play Фильмы и Chromecast Ultra поддерживают HDR-контент. Теперь, как заметил XDA-Developers, Chrome для Android, похоже, добавляет поддержку воспроизведения HDR.