Google Chrome добавляет защиту от Meltdown и Spectre

Ранее на прошлой неделе мы уже сообщали, что Chrome получит поддержку HDR. Однако он также добавляет защиту для Windows и Mac OS, так называемый SharedArrayBuffer отключен.Еще одна удобная новая функция - возможность «отключить звук» для каждого домена. Поэтому, если вы заходите на веб-сайт, который по умолчанию воспроизводит мелодии или их рекламу, эта функция отключается по умолчанию после ее включения.