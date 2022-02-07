Google Chrome крупно обновили впервые за 8 лет

Если вы недавно загрузили последнюю версию Canary для Google Chrome, возможно, вы заметили, что значок приложения изменился. Это изменение знаменует собой первый раз за восемь лет, когда Google изменила дизайн символа, представляющего свой культовый веб-браузер. На первый взгляд, это не так уж и отличается, но в обновлении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. В треде Twitter, замеченном The Verge, дизайнер Google Элвин Ху подробно описывает мыслительный процесс, который лег в основу редизайна. Если вы посмотрите внимательно, то заметите, что Google удалил тени, которые были частью значка, выбрав более плоский дизайн, соответствующий другим продуктам компании. Google также изменил пропорции символа, сделав отдельные цвета, из которых он состоит, ярче.

Но самое впечатляющее изменение, внесенное компанией, заключается в добавлении тонких градиентов к зеленому и красному сегментам значка. Ху говорит, что компания обнаружила, что определенные оттенки этих двух цветов создают «неприятную цветовую вибрацию», когда их помещают рядом друг с другом. Вы можете увидеть более очевидный пример феномена, о котором говорит Ху, на этом сайте. В любом случае, результатом изменения стала иконка, которая стала «более доступной». Это потому, что Ху говорит, что Google потратил время на настройку значка, чтобы сделать его более удобным для каждой операционной системы, где вы можете загрузить Chrome. Например, в macOS символ будет выглядеть более трехмерным. Тем временем на iOS будет специальная версия значка, связанная с бета-версией программного обеспечения.