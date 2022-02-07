Google Chrome крупно обновили впервые за 8 лет

Но самое впечатляющее изменение, внесенное компанией, заключается в добавлении тонких градиентов к зеленому и красному сегментам значка. Ху говорит, что компания обнаружила, что определенные оттенки этих двух цветов создают «неприятную цветовую вибрацию», когда их помещают рядом друг с другом. Вы можете увидеть более очевидный пример феномена, о котором говорит Ху, на этом сайте. В любом случае, результатом изменения стала иконка, которая стала «более доступной». Это потому, что Ху говорит, что Google потратил время на настройку значка, чтобы сделать его более удобным для каждой операционной системы, где вы можете загрузить Chrome. Например, в macOS символ будет выглядеть более трехмерным. Тем временем на iOS будет специальная версия значка, связанная с бета-версией программного обеспечения.