Google Chrome начинает более жесткую войну с видеорекламой

Компания Google жестко справляется с назойливой рекламой и ее следующий шаг предусматривает борьбу с навязчивой видеорекламой, которая нарушает вашу работу в Интернете.

Новые стандарты будут применяться к трем наиболее раздражающим типам анимированной рекламы. Это коснется рекламных роликов продолжительностью более 31 секунды, которые не могут быть пропущены, любых объявлений, которые появляются в середине видео, а также изображений или текстовых объявлений, которые располагаются поверх видео и занимают более 30% окна или более 20% общей площади.