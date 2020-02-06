Google Chrome начинает более жесткую войну с видеорекламой

2020-02-06, Автор - Anna; Продукт - Google Chrome; [101]
Компания Google жестко справляется с назойливой рекламой и ее следующий шаг предусматривает борьбу с навязчивой видеорекламой, которая нарушает вашу работу в Интернете.

Новые стандарты будут применяться к трем наиболее раздражающим типам анимированной рекламы. Это коснется рекламных роликов продолжительностью более 31 секунды, которые не могут быть пропущены, любых объявлений, которые появляются в середине видео, а также изображений или текстовых объявлений, которые располагаются поверх видео и занимают более 30% окна или более 20% общей площади.

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