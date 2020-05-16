Google Chrome ограничит ресурсы для веб-рекламы

Google ограничит количество ресурсов, которые реклама может использовать в своем веб-браузере Chrome для настольных и мобильных платформ. Было обнаружено, что доля процента рекламы потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как аккумулятор и трафик сети.

Компания объяснила, что Chrome будет ограничивать ресурсы для этих объявлений, отключая их, как только они достигнут предела ресурсов. Вместо объявления пользователям будет показана страница с ошибкой с объяснением причин ее возникновения.

Google добавил, что веб-браузер ориентирован только на объявления, которые используют большую пропускную способность сети чем 99,9% других рекламных объявлений, что составляет 4 МБ сетевых данных и порог 15 секунд использования процессора за 30 секунд. По словам компании, в то время как только 0,3 % объявлений сегодня превышают этот порог, на них приходится 27 % сетевых данных, используемых рекламой, и 28 % всего использования рекламных процессоров.