Google Duo достигает 5 миллиардов установок в Play Store

Видеозвонки обрели новую жизнь за последние два года. Несмотря на то, что встречи в реальном мире стали более распространенными, возможность общаться «лицом к лицу» с друзьями, семьей и коллегами в любой точке мира в любой момент очень полезна. Google Duo — один из лучших способов сделать видеозвонок на любом устройстве, и его популярность продолжает расти.

Приложение только что превысило 5 миллиардов установок в Play Store, что делает его одним из немногих избранных сервисов, достигших такой отметки. Конечно, Duo — это предустановленное приложение на большинстве телефонов Android.

Duo был запущен одновременно с Allo, что стало одной из многих попыток Google создать конкурента iMessage и WhatsApp. Тем не менее, время Allo в Play Store закончилось в 2019 году, когда приложение закрылось навсегда. Примерно в то же время, Duo удалось перешагнуть отметку в один миллиард установок, и с тех пор он продолжает расти.
Комментарии и отзывы Google Duo
Twitter тестирует новую функцию «Статьи»…
Twitter тестирует новую функцию «Статьи»Твиттер за эти годы увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы в том,…
Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете …
Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете Steam теперь позволяет пользователям видеть размер игры до того, как они ее установили. На страницах библ…
Valve Proton добавила ​​поддержку NVIDIA DLSS…
Valve Proton добавила ​​поддержку NVIDIA DLSSValve недавно протестировала поддержку NVIDIA DLSS для своего уровня совместимости с Proton Windows для L…
Google Fit для iPhone теперь поддерживает мониторинг частоты…
Google Fit для iPhone теперь поддерживает мониторинг частотыВ этом году приложение Google Fit получило поддержку новой функции, которая позволяет смартфонам Android …
Niantic выпускает комплект разработчика дополненной реальнос…
Niantic выпускает комплект разработчика дополненной реальносNiantic, разработчик первой и единственной в мире масштабируемой платформы AR, объявила об открытии для р…
NVIDIA анонсирует обновленный SDK для масштабирования изобра…
NVIDIA анонсирует обновленный SDK для масштабирования изобраВ течение последних двух лет NVIDIA предлагала пространственный апскейлер на основе драйверов под названи…
Программа цифрового удостоверения Apple отложена на 2022 год…
Программа цифрового удостоверения Apple отложена на 2022 годВ iOS 15 Apple представила множество новых функций, но некоторые из тех, которые она обещала, по-прежнему…
Приложение YouTube получает контроль над прослушиванием…
Приложение YouTube получает контроль над прослушиваниемПриложение YouTube для Android и iOS получило новое крутое обновление, которое позволяет управлять прослу…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor