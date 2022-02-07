Google Duo достигает 5 миллиардов установок в Play Store

Приложение только что превысило 5 миллиардов установок в Play Store, что делает его одним из немногих избранных сервисов, достигших такой отметки. Конечно, Duo — это предустановленное приложение на большинстве телефонов Android.
Duo был запущен одновременно с Allo, что стало одной из многих попыток Google создать конкурента iMessage и WhatsApp. Тем не менее, время Allo в Play Store закончилось в 2019 году, когда приложение закрылось навсегда. Примерно в то же время, Duo удалось перешагнуть отметку в один миллиард установок, и с тех пор он продолжает расти.