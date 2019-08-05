Google Fit для iPhone теперь будет отображать маршруты тренировок

Свежее обновление Google Fit улучшает понимание сна и темную тему. Теперь фитнес-приложение отслеживает режимы сна из приложений, которые обмениваются своими данными. Вы можете добавлять и редактировать историю сна, если сопутствующие приложения не предоставляют полную картину вашего состояния. Соответственно, есть новая темная тема, которая должна быть приятнее в темное время.

Также пользователи iOS теперь получают карты маршрутов для своих прогулок и поездок на велосипеде, так же, как их коллеги на Android. Это включает тренировки, отслеживаемые через умные часы и связанные мобильные приложения. Обновления будут выпущены в течение следующей недели и должны помочь Google Fit предоставить более целостное представление о вашей физической форме, которое выходит далеко за рамки тренировок и утренних пробежек.