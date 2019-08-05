Google Fit для iPhone теперь будет отображать маршруты тренировок

2019-08-05, Автор - Anna; Продукт - Google Fit ; [69]
Свежее обновление Google Fit улучшает понимание сна и темную тему. Теперь фитнес-приложение отслеживает режимы сна из приложений, которые обмениваются своими данными. Вы можете добавлять и редактировать историю сна, если сопутствующие приложения не предоставляют полную картину вашего состояния. Соответственно, есть новая темная тема, которая должна быть приятнее в темное время.

Также пользователи iOS теперь получают карты маршрутов для своих прогулок и поездок на велосипеде, так же, как их коллеги на Android. Это включает тренировки, отслеживаемые через умные часы и связанные мобильные приложения. Обновления будут выпущены в течение следующей недели и должны помочь Google Fit предоставить более целостное представление о вашей физической форме, которое выходит далеко за рамки тренировок и утренних пробежек.

Комментарии и отзывы Google Fit
Facebook проведет ребрендинг WhatsApp и ...
Facebook проведет ребрендинг WhatsApp и Официальный представитель Facebook прямо подтвердил, что изменения действительно происходят и Instagram с...
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K теле...
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телеC 25 июня в России официально стартовали продажи линейки телевизоров Xiaomi, в которую вошли три модели с...
Флагман Motorola One Pro получит чипсет ...
Флагман Motorola One Pro получит чипсет Новый флагман Motorola One Pro с чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 появился в сети. В верхней части экрана...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Xiaomi опубликовал тизер-изображение о с...
Xiaomi опубликовал тизер-изображение о сСтало известно ,что смартфон Xiaomi Redmi с 64 Мп камерой предстанет уже 7 августа . Сообщается, что осно...
Игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming 2019 пр...
Игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming 2019 прКомпания Xiaomi представила новый ноутбук Mi Gaming 2019 в трех конфигурациях. Аппарат оснащен 15,6-дюймо...
Свежая геймерская мышь Zowie S Series st...
Свежая геймерская мышь Zowie S Series stBenQ анонсировала стандартную версию Zowie S, которая выделяется высоким уровнем комфорта и более коротко...
Часы Xiaomi Mi Bunny Watch 3C оснащены д...
Часы Xiaomi Mi Bunny Watch 3C оснащены дКомпания Xiaomi выпустила детские часы Mi Bunny Watch 3C с голосовым помощником и защитой от воды по сер...


Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостерОбзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер
Обзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым AndroidОбзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым Android
Обзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАчОбзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАч
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 Pro 4/64GB. Смартфоны Lenovo возвращаются на российский рынокОбзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 Pro 4/64GB. Смартфоны Lenovo возвращаются на российский рынок
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor