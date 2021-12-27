Google Fit для iPhone теперь поддерживает мониторинг частоты пульса и дыхания

В этом году приложение Google Fit получило поддержку новой функции, которая позволяет смартфонам Android отслеживать частоту сердечных сокращений и частоту дыхания на устройстве. Теперь было подтверждено, что эта функция доступна и для iOS. Приложение Google Fit на iOS для iPhone теперь сможет записывать частоту сердечных сокращений пользователя вместе с частотой дыхания. Эта функция также будет работать, когда у смартфона нет активного подключения к Интернету.

Для работы этой функции используется камера устройства. Когда пользователи кладут палец на датчик задней камеры устройства и слегка надавливают, Google fit может отслеживать входящий свет, чтобы измерить частоту сердечных сокращений. Пользователи также могут поместить руку перед источником света и позволить Google Fit измерить их сердцебиение, отслеживая, тонкие изменения цвета пальцев пользователя.