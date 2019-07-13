Google Fit теперь имеет темную тему

Google Fit, приложение для отслеживания состояния здоровья, которое собирает данные для пользователей Android, Wear OS и iOS, является новейшим приложением Google, получившим темную тему на Android.

В темной теме обычный черный текст на белом фоне превращается в белый текст на черном фоне. Это предотвращает ослепление глаз пользователя ярким белым светом в темных помещениях или ночью. Google Material Design, используемый в его основных приложениях, часто оставляет большие пятна на белом фоне. В результате темная тема стала популярной особенностью.

Android Q и iOS 13 будут иметь «общесистемный» темный режим, когда они будут выпущены в конце этого года. Темная тема доступна в версии 2.16.22 Google Fit.