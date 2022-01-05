Google Фото лишили важнейшей функции…

Раньше вы могли отделить резервную копию видео от резервной копии фотографий. Эта функция может пригодиться, если у вас ограниченное соединение Wi-Fi и у вас есть небольшая квота на передачу данных по сотовой сети, что характерно для некоторых регионов или стран. Вариант резервного копирования позволял сохранять мобильные данные и не использовать их все (или большую часть) при загрузке больших видео в резервную копию Google Фото. Раньше в приложении были отдельные параметры для резервного копирования фотографий и видео по сотовой сети, и вам была предоставлена возможность выполнять резервное копирование видео только тогда, когда ваш телефон подключен к сети Wi-Fi. Теперь новая функция позволяет вам указать дневной лимит резервного копирования для мобильных сетей, однако эта функция хранит фото и видео вместе, и у вас нет возможности применить ее только к видео.