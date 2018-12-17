Google Фото ограничит хранилище для некоторых форматов видео

Google Фото позволяет пользователям загружать фотографии и видеоролики со смартфонов в облачное хранилище в неограниченном количестве в сжатом качестве. Так было до недавнего времени. Как оказалось, поисковый гигант недавно обновил правила хранения данных в сервисе, и теперь некоторые форматы видео будут занимать место на Google Диске.

В Google пояснили, что безлимит не распространяется на видео в формате RAW и других «неподдерживаемых» форматах, загруженные после 6 декабря. Google Фото распознает видео и может воспроизводить их, но кодеки Google не способны сжимать такой контент, что приводит к злоупотреблениям в отношении безлимитного хранилища в сервисе. Это небольшое изменение не должно повлиять на большинство пользователей. Google Фото поддерживает следующие форматы видео: .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts и. MKV файлы.