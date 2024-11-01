Google Home теперь работает в ИИ-приложении Gemini

Сегодня компания Google сообщила о том, что добавляет расширение Google Home в приложение Gemini, что позволит управлять умным домом, общаясь с ИИ-ассистентом. Обновление доступно для пользователей Android в рамках программы Public Preview Google Home — теперь те, кто принимают участие в данной программе, могут использовать естественные голосовые команды в духе «настрой освещение в столовой для романтического ужина» или «помоги убрать кухню» (активирует робота-пылесоса). Ранее приложение Gemini вызывало Google Assistant при попытке управлять устройствами умного дома, но теперь система работает более нативно и умно. Более того, с новым расширением Google Home можно выполнять команды, касающиеся освещения, климата, работы системы жалюзи, телевизоров, колонок и других устройств прямо из приложения Gemini — не нужен дополнительный софт или какие-то хабы.

При этом стоит понимать, что расширение Gemini не поддерживает все умные устройства в доме — для управления устройствами безопасности (камеры, замки, ворота и двери) приложение будет перенаправлять пользователя непосредственно в приложение Google Home. Это на самом деле очень интересная функция, потому что технологии шагают вперёд семимильными шагами и хотелось бы уже отказаться от управления функциями умного дома посредством нажатий на дисплей в смартфоне или планшете. И Google работает над этим вопросом, что на самом деле выглядит крайне интересным решением на текущий момент.
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