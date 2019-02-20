Google Keep вернулся на Apple Watch

На Apple Watch возвращается важное приложение - Google Keep. Приложение iOS было недавно обновлено с поддержкой Apple Watch , что означает, что те, кто владеют носимым устройством, могут начать использовать его сразу же, если на их iPhone установлена ​​последняя версия Google Keep.

В официальном журнале изменений не упоминается о каких-либо других новых функциях, но говорится, что в обновлении должны быть исправлены некоторые ошибки и улучшена производительность. Приложение добавляет заметки, списки, фотографии и аудио, чтобы держать вас в курсе ваших ежедневных задач. Продолжайте работать так же, как и с Сири. Например, вы можете поговорить со своими часами и установить напоминания, основанные на времени или местоположении, чтобы получить список покупок по прибытии в супермаркет. Вы также можете делиться заметками и быстро искать их с помощью управления звуком.