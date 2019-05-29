Google Lens получает новые фильтры для устройств Android и iOS

Приложение Google Lens получит важные улучшения. Появится два новых режима для еды и перевода текстов, которые будут развернуты для пользователей Google Lens на смартфонах iOS и Android, поддерживающих ARCore. Если же вы используете телефон Pixel, то обнаружите, что Google Lens был реализован непосредственно в приложении камеры.

Теперь при открытии приложения Lens внизу экрана будет расположена карусель с пятью доступными режимами, включая «Еду» (Dining), «Перевод» (Translate), «Покупки» (Shopping), «Текст» (Text) и «Автоматический» (Auto). По умолчанию будет установлен режим Auto.

При наведении камеры на меню, объектив должен выделить наиболее популярные блюда из списка и предложить подробные сведения о еде и фотографии из профиля ресторана в Google Maps. Чтобы воспользоваться новой функцией перевода нужно навести камеру на нужный фрагмент, после чего Lens, поддерживающий более 100 языков, автоматически определит язык и покажет перевод. Новые фильтры будут внедрены на все совместимые устройства Android и iOS на этой неделе.