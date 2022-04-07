Google Lens теперь может искать изображения и текст одновременно

На мероприятии I/O 2021, Google объявила , что использует новую технологию под названием Multitask Unified Model для расширения возможностей своей поисковой системы. Затем, в сентябре того же года, Google продемонстрировал, как Multitask Unified Model позволит одновременно искать изображения и текст в Google Lens. В то время компания пообещала, что мультипоиск будет запущен «в ближайшие месяцы».

Эта функция теперь доступна в приложении Google на Android и iOS. Для этого коснитесь значка «Объектив», а затем проведите пальцем вверх после создания новой фотографии или импорта существующего изображения. Затем коснитесь значка «Добавить в поиск». Вы можете использовать эту функцию для уточнения результатов поиска. Допустим, вы видите рубашку с рисунком, который вам нравится, но хотите узнать, есть ли такой же рисунок на носках и других предметах одежды. Вы можете набрать в Google «белые викторианские носки с цветочным принтом», но опять же это будет зависеть от вашего слова, чтобы знать, что вы хотите от Google, и даже если вы точно описываете то, что видите, поисковая система может не дать полезных результатов. На данный момент Google предполагает, что эта функция лучше всего работает при поиске, связанном с покупками.