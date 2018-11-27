Google Maps добавляет поддержку хэштегов

Google хочет, чтобы пользователи могли находить места, соответствующие их потребностям. Поэтому поисковый гигант добавил новую функцию, которая позволяет пользователям Google Maps добавлять хэштеги в свои обзоры.

Новая функция уже выведена на устройства Android. Пользователи Google Maps не будут иметь предопределенный набор хэштегов, доступных для добавления в свои обзоры, вместо этого они смогут включать в себя все, что лучше описывает место или заведение, который они посещают. Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна и пользователям iOS.