Google Maps отмечает 15-летие большим обновлением

Сегодня приложение Google Maps отмечает свое пятнадцатилетие. Приложение прошло долгий путь с момента его выпуска в 2005 году, и Google заявляет, что более 1 миллиарда людей во всем мире зависят от него, чтобы быстро и безопасно добраться из точки «А» в точку «В».

Google выпустил свежее обновление для Android и iOS с обновленным дизайном и быстрым доступом к самым полезным функциям сервиса. В приложении теперь пять вкладок для быстрого доступа: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости».