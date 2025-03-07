Google Maps получила важную функцию для навигации…

Как отмечает издание Android Authority, в Google Maps также появилась новая настройка, позволяющая отключить живую информацию, которая отображается в строке состояния и на экране блокировки. Пока что Live Updates работают лишь частично в Android 16 beta 2.1, так как уведомления от Google Maps остаются свёрнутыми на экране Always-On Display. Хотя поддержка этой функции в Google Maps пока ограничена, у Google и других разработчиков ещё достаточно времени для её полноценной реализации, так как выпуск Android 16 запланирован только на июнь. С другой стороны, в процессе пешей прогулки или езды на велосипеде смотреть в строку состояния смартфона — довольно опасная затея. Гораздо разумнее просто активировать голосовые подсказки и получать ту же информацию в более удобном формате.