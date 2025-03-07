Google Maps получила важную функцию для навигации

Сервис Google Maps стал первым приложением, которое внедрило новую функцию Live Updates в Android 16 — теперь пользователи Android 16 beta 2.1 могут видеть время до следующего поворота и расчётное время прибытия прямо в строке состояния своего устройства. Функция Live Updates была представлена ещё в первой бета-версии Android 16 и описана Google как новый тип уведомлений, помогающий пользователям отслеживать и быстро получать доступ к важной информации о текущих событиях. Она напоминает Live Activities на iOS, которые отображают обновления в реальном времени на экране блокировки и Dynamic Island. Однако до сих пор не было примеров её работы в реальных Android-приложениях.

Как отмечает издание Android Authority, в Google Maps также появилась новая настройка, позволяющая отключить живую информацию, которая отображается в строке состояния и на экране блокировки. Пока что Live Updates работают лишь частично в Android 16 beta 2.1, так как уведомления от Google Maps остаются свёрнутыми на экране Always-On Display. Хотя поддержка этой функции в Google Maps пока ограничена, у Google и других разработчиков ещё достаточно времени для её полноценной реализации, так как выпуск Android 16 запланирован только на июнь. С другой стороны, в процессе пешей прогулки или езды на велосипеде смотреть в строку состояния смартфона — довольно опасная затея. Гораздо разумнее просто активировать голосовые подсказки и получать ту же информацию в более удобном формате.