Google Maps получит встроенный чат-бот на базе ИИ

Можно смело заявить, что приложение Google Maps является ключевым сервисом от компании Google, которым активно пользуются практически все во всём мире. И, безусловно, это одно из лучших приложений в данном направлении, которое позволяет пользователям получать маршруты и информацию в очень понятном формате. Но в будущем софт должен стать ещё лучше, потому что компания планирует добавить в свой картографический сервис чат-бота, который будет отвечать на вопросы пользователя и искать нужные локации. Правда, в строчках кода, которые были обнаружены специалистами, нет никаких указаний или упоминаний о искусственном интеллекте, так что мы не можем быть уверены в том, что этот чат-бот будет основан именно на генеративном искусственном интеллекте. Есть вероятность, что он просто будет выдавать ответы на вопросы, получая информацию из базы данных.

Например, пользователь может открыть карту нового района, куда он планирует переехать в будущем, и задавать чат-боту вопросы об этом месте, чтобы узнать больше про школы, медицинские учреждения, рестораны и магазины. Правда, есть проблема в том, что картографический сервис достаточно часто использует проплаченную через рекламные сервисы информацию. Например, пользователь задаст вопрос о лучшем ресторане мексиканской кухни, а чат-бот даст ответ с учётом того, что ранее заведение заплатило Google за рекламу. И пользователь получит не ту рекомендацию, на которую он надеялся, потому что проект в первую очередь коммерческий.