Google Maps позволит совершать виртуальные прогулки

Версия 10.23.4 Google Maps включает новую интеграцию Street View.

Вот как это работает. Допустим, вы вводите пункт назначения в приложении Google Maps. Нажмите на кнопку «Слои карты» в правой части экрана и под заголовком «Исследовать» вы найдете ссылку на просмотр улиц. А если вы хотите совершить виртуальную прогулку, проведите вниз по синей линии. Изображение будет двигаться вперед, как если бы вы шли, бегали или ехали по территории.

Если вы отправляетесь в район в первый раз, вы сможете увидеть, какие магазины и рестораны вы будете проходить. Если область, которую вы выбрали для «посещения», не имеет синих наложений, это просто означает, что просмотр улиц для этой области не предлагается. Время за виртуальной прогулкой может пролететь незаметно, поэтому в приложении есть будильник, который будет сигнализировать каждый час. Следует отметить, что эта функция пака не доступна для версии Google Maps для iOS.