Google Pay теперь позволит вам покупать и продавать золото

Google Pay теперь позволяет пользователям покупать и продавать золото безопасно и непосредственно из приложения.

Совместно с MMTC-PAMP India, аккредитованным LBMA НПЗ, приложение Google на базе UPI позволит пользователям покупать 99,99% 24-каратного золота в любом количестве. MMTC-PAMP будет храниться от их имени в безопасных хранилищах. Это позволяет пользователям продавать золото в любое время по самой последней цене, как показано в приложении Google Pay. Google говорит, что эта функция специально разработана для Индии, где золото считается частью культуры. Это также избавляет от необходимости посещать ювелирный магазин.