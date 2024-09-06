Google Photos получил важную функцию поиска по фото на базе ИИ

Сегодня сервис Google Photos официально получил обновления, которое существенно улучшает поиск. Суть в том, что теперь он поддерживает более разнообразные запросы на повседневном языке — пользователь может просто описать текстом то, что ему нужно найти в галерее, а искусственный интеллект проанализирует команду и найдёт в доступных снимках то, что искал пользователь. Кроме того, теперь результаты поиска можно сортировать по дате или релевантности, что помогает быстрее находить нужные изображения. Этот апдейт разворачивают для пользователей на Android и iOS на английском языке, но в будущем он будет доступен на других языках (примерно в течение следующих недель). И поскольку функция Ask Photos функционирует как чат-бот в рамках Google Photos, поиск реализован в формате диалога между пользователем и системой.

Соответственно, если первый запрос не дал нужных результатов, вы можете добавить дополнительные подсказки или детали, чтобы система точнее проанализировала снимки в вашей галерее и выбрала то, что вам нужно. Вы также можете попросить функцию помочь вам подвести итоги о том, что вы делали во время поездки, или предложить лучшие фотографии с определённого события. Все это работает благодаря большим языковым моделям Gemini, но есть и недостаток в этом вопросе. Компания Google заявляет, что запросы, отправленные в Ask Photos, могут просматриваться специалистами компании для улучшения сервиса, но только после того, как они будут анонимизированы, чтобы защитить вашу конфиденциальность.