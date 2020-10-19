Google Recorder 2.0 анонсирован для Pixel 5

Приложение Google Recorder было впервые представлено в серии Pixel 4. Теперь компания представила улучшенную версию под названием Google Recorder 2.0 для Pixel 5. Новая версия имеет несколько улучшений по сравнению с прошлогодней версией.

Приложение Google Recorder дает пользователям простой способ записывать и расшифровывать аудио на своем устройстве без подключения к Интернету. Некоторые из новых функций Recorder 2.0 помогают пользователям находить, редактировать и публиковать свои аудиозаписи.

Google Recorder 2.0 поставляется с интеллектуальной прокруткой, которая помогает редактировать стенограмму длиной более 150 слов. В этом случае Google Recorder автоматически найдет важные ключевые слова и поместит их на полосу прокрутки. В приложении также есть улучшенная функция редактирования звука, которая позволяет редактировать голосовую запись, редактируя стенограмму.

Google Recorder 2.0 теперь позволяет пользователям конвертировать аудиофайлы в видеофайлы, чтобы ими было легко делиться. В новой версии также есть функция исправления текста. Эта функция позволит вам легко исправить ошибки, допущенные при автоматической расшифровке.
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Google Recorder 2.0 анонсирован для Pixel 5

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