Google Squoosh новое приложение для сжатия изображений

Google Chrome Labs выпустила бесплатных онлайн-редактор Squoosh, который предназначен для быстрой обработки изображений, демонстрируя возможности современных браузеров. После загрузки Squoosh вы можете использовать его без подключения к Интернету, поскольку он выполняет всю свою работу в самом браузере.

Чтобы начать работу, просто загрузите изображение в свой браузер. Приложение работает со всеми современными веб-браузерами. Squoosh может конвертировать и оптимизировать изображения для различных целей, включая форматы OptiPNG, MozJPG, WebP и браузер PNG, JPG и WebP. Вы можете изменить размер изображения и уменьшить цветовую палитру, с расширенными параметрами для сглаживания. Результаты оптимизации можно посмотреть в режиме реального времени, используя ползунок, чтобы увидеть изображение до и после. Преобразованный размер файла также будет обновляться в режиме реального времени, и вы можете загрузить готовое изображение, используя кнопку внизу слева, как только вы закончите.