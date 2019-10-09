Google Stream Stream Transfer позволяет перемещать музыку в другую комнату

Google продолжает предлагать потребителям новые способы взаимодействия со своими интеллектуальными устройствами. Новая функция Dubbed Stream позволяет пользователям перемещать музыку, видео и подкасты между совместимыми устройствами в доме с помощью голоса, приложения Google Home или сенсорного экрана на интеллектуальном дисплее Nest. Например, вы хотите переместить свою музыку с помощью Google Assistant. Просто начните воспроизводить музыку на Google Home Mini в своей гостиной, а затем скажите « Привет, Google, перенеси музыку на кухонный динамик».

Кроме того, если у вас есть несколько интеллектуальных динамиков или дисплеев Google Home и Nest в вашем доме, вы можете настроить группу динамиков в приложении Home. Вы сможете передавать музыку с одного динамика на группу динамиков, выполнив описанные выше действия.

Новая функция совместима с популярными музыкальными приложениями, включая YouTube Music, Spotify, Pandora и другими. Что касается видео, это пока только YouTube, но в будущем будет добавлено больше приложений.