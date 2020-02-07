Google Translate наконец-то получает темный режим

С момента выхода Android 10 прошло уже несколько месяцев, в некоторых приложениях Google все еще не реализован новый темный режим.

Популярное приложение Google Translate версии 6.5 поддерживает темный режим как на устройствах Android, так и на iOS. Темно-серый цветовая гамма фона в Google Translated для Android выглядит иначе, чем темный режим, реализованный в других приложениях Android.

То же самое касается цветов текста, которые кажутся немного размытыми. Возможно, эта версия темной темы нуждается в небольшой полировке перед прайм-таймом.