Google Translate получает поддержку 24 языков

На сегодняшней конференции разработчиков Google объявил о расширении, касающемся Google Translate. А именно, то что сервис теперь поддерживает 24 дополнительных языка. Таким образом, общее количество поддерживаемых языков достигло колоссальных 133.

Новые дополнения являются первыми, где использовалось то, что называется машинным переводом Zero-Shot, где модель машинного обучения видит только одноязычный текст. Он учится переводить на другой язык, даже не видя примера перевода. Хотя технически это впечатляет, это также означает, что уровень точности перевода ниже, чем для других языков, по крайней мере, сейчас. Google заявляет, что продолжит улучшать результаты в будущем. На недавно добавленных языках говорят в общей сложности более 300 миллионов человек по всему миру, в том числе 800 000 человек на крайнем северо-востоке Индии и 45 миллионов человек в Центральной Африке. Впервые были добавлены некоторые языки коренных народов Америки, а также английский диалект.
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