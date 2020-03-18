Google Translate теперь может переводить в режиме реального времени

2020-03-18, Автор - Anna; Продукт - Google Translate ; [156]
В приложении Google Translate появилась новая функция, которая дает людям пользователем переводить и транскрибировать аудио в режиме реального времени. После полного развертывания Google заявляет, что приложение будет поддерживать любую комбинацию на английском, французском, немецком, хинди, португальском, русском, испанском и тайском языках.

Новая функция будет лучше всего работает в спокойной обстановке, когда говорит один человек. На данный момент приложение поддерживается только на последней версии Android, но Google заявил, что планирует запустить его на iOS в ближайшем будущем.

Комментарии и отзывы Google Translate
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Подборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mmПодборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 BlackЛучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Baseus NGCX Bluetooth-гарнитура с беспро...
Baseus NGCX Bluetooth-гарнитура с беспроНа площадке AliExpress продается Bluetooth-гарнитура для автомобилиста Baseus NGCX. ...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Живые фотографии неанонсированного смарт...
Живые фотографии неанонсированного смартВ сети опубликовали живые фотография неанонсированного смартфона Google Pixel 4a. ...
ЗИМА в кино с 27 февраля...
ЗИМА в кино с 27 февраля Сюжет фильма...
Появились изображения первого в мире сма...
Появились изображения первого в мире смаКомпания TCL должна была представить на выставке MWC 2020 прототип выдвижного смартфона. ...
В Fortnite добавили скины в честь Super ...
В Fortnite добавили скины в честь Super Игровая компания Epic Games выпустила обновление для Fortnite, которая исправила баги, а также добавила в...
Google Pixel Buds становятся доступными ...
Google Pixel Buds становятся доступными Еще осенью компания Google представила свои первые настоящие беспроводные наушники - Pixel Buds 2-го поко...
Смартфон Huawei Y6s 24 января поступит в...
Смартфон Huawei Y6s 24 января поступит вУже 24 января ассортимент российского рынка пополнится смартфоном Huawei Y6s, который оценён в 9990 рубле...
Флагман Xiaomi Mi Mix 4 показали во вклю...
Флагман Xiaomi Mi Mix 4 показали во вклюНе так давно сетевые источники поделились первыми рендерами топового смартфона Xiaomi Mi Mix 4, а сегодня...
Corsair представила периферию для MMO иг...
Corsair представила периферию для MMO игКомпания Corsair выпустила игровую мышь и большой коврик для мыши. ...
Смартфон Pocophone F1 получит Android 10...
Смартфон Pocophone F1 получит Android 10Недавно мы писали, что популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил прошивку MIUI 11 на основе операци...
Xiaomi готовит Black Shark 3 к релизу...
Xiaomi готовит Black Shark 3 к релизуНа просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует выпустить свой новый гей...
Обзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкойОбзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкой
Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАчОбзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10sОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s
Обзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАчОбзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАч
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor