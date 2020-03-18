Google Translate теперь может переводить в режиме реального времени

В приложении Google Translate появилась новая функция, которая дает людям пользователем переводить и транскрибировать аудио в режиме реального времени. После полного развертывания Google заявляет, что приложение будет поддерживать любую комбинацию на английском, французском, немецком, хинди, португальском, русском, испанском и тайском языках.

Новая функция будет лучше всего работает в спокойной обстановке, когда говорит один человек. На данный момент приложение поддерживается только на последней версии Android, но Google заявил, что планирует запустить его на iOS в ближайшем будущем.