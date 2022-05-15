Google анонсирует Flutter 3 с поддержкой MacOS и Linux

Google анонсировала Flutter 3 на конференции Google I/O 2022 со стабильной поддержкой создания приложений для macOS и Linux.

Компания Google создала Flutter несколько лет назад с целью создания кроссплатформенной программной среды. Преимуществом Flutter является то, что его можно использовать для создания приложений для Android, iOS, Linux, Windows, macOS и даже для Интернета, и все это из одной и той же общей кодовой базы. Хотя создание приложений для Windows получило стабильную поддержку еще в феврале , и macOS, и Linux все еще находились в стадии бета-тестирования. Flutter 3 — это не только расширение поддержки платформы фреймворком. Он также представляет другие функции, в том числе поддержку Material Design 3. В Android 12 был запущен Material Design 3, включая движок цветовых тем Material You.

Material Design 3 — не единственное фундаментальное улучшение, появившееся во Flutter 3. Теперь он изначально поддерживает Apple Silicon — как для разработки, так и для скомпилированного вывода. Dart добавил поддержку Apple Silicon в конце прошлого года, и Flutter может использовать ее для гораздо более быстрой компиляции на устройствах с процессором M1.