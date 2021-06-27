Google будет бороться с фейк-новостями

Затем за предупреждением последует объяснение о том, что тема, которую вы ищете, является новой. Как и платформы социальных сетей Facebook и Twitter, Google внедряет механизмы в виде алгоритмов глубокого обучения, чтобы ограничить распространение фейковых новостей на своей платформе. Кроме того, многие платформы социальных сетей все чаще пытаются предотвратить использование своей платформы в качестве средства распространения фейковых, а иногда и провокационных новостей. Теоретически, это действительно повысит качество поисковой выдачи, но нужно понимать, что искусственный интеллект не может со стопроцентной уверенностью гарантировать то, что новость на самом деле не обман. Для этого лучше использовать свой собственный интеллект.