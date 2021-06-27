Google будет бороться с фейк-новостями

Гигант Google предпринимает шаги для дальнейшей защиты пользователей поисковых систем от использования результатов поиска, которые могут быть ненадежными или заведомо ложными. В эпоху фейковых новостей компания запустила механизм проверки фактов для проверки подлинности результатов поиска. Проверка фактов еще больше повысит качество информации, доступ к которой осуществляется через поисковую систему. Однако механизм проверки фактов неэффективен, когда он перегружен свежими новостями, что затрудняет проверку контента и установление подлинности. В таком сценарии, когда Google не может гарантировать подлинность элемента поиска, сообщалось, что Google предупредит пользователя.

Затем за предупреждением последует объяснение о том, что тема, которую вы ищете, является новой. Как и платформы социальных сетей Facebook и Twitter, Google внедряет механизмы в виде алгоритмов глубокого обучения, чтобы ограничить распространение фейковых новостей на своей платформе. Кроме того, многие платформы социальных сетей все чаще пытаются предотвратить использование своей платформы в качестве средства распространения фейковых, а иногда и провокационных новостей. Теоретически, это действительно повысит качество поисковой выдачи, но нужно понимать, что искусственный интеллект не может со стопроцентной уверенностью гарантировать то, что новость на самом деле не обман. Для этого лучше использовать свой собственный интеллект.