Google будет обрабатывать все ваши напоминания и оповещения

Google добавил некоторые наиболее востребованные функции задач.

Когда вы создаете или редактируете задачу из Календаря в Интернете - вам нужно активировать Задачи для Календаря, чтобы опция отображалась в боковом меню - вы увидите новое поле с надписью «Добавить дату / время» для установки напоминания и указать его повторение. Когда наступит время, указанное вами для определенной записи, на рабочем столе появится уведомление календаря. Вы также получите уведомление на своем устройстве Android или iOS через приложение Задачи. И если вы забудете пометить запись как завершенную, вы получите второе уведомление в 9:00 следующего дня. Кроме того, теперь вы можете импортировать напоминания из Inbox или Gmail, Calendar и Assistant. Мобильное приложение Tasks покажет вам запрос, хотите ли вы импортировать существующие напоминания при запуске. Просто откройте меню в разделе «Задачи» в Календаре и выберите «Копировать напоминания в задачи».