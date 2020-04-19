Google делает свою кредитную карту

Какое-то время назад компания Google официально представила свои кредитные карты, которые обладают различными умными функциями и позволяют платить, как и обычными пластиковыми картами, только это более продвинутый вариант. Теперь компания Google решила сделать свой вариант, который будет идеально подходить для активного пользователя. Есть масса различных бонусов умной карты, есть возможность управлять платежами, смотреть историю прямо со смартфона и так далее. Вопрос только в том, когда же эта карта будет доступна на территории нашей страны и можно ли будет заводит карту в рублях, дабы платить ею в магазинах. Пока что ответа на этот вопрос у нас нет, так что придется подождать, пока ситуация изменится и можно будет узнать детали.

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