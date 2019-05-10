Google добавит 53 «бесполых» смайлика в Android Q

Разнообразие смайликов возросло со 176 в 1999 году до более 3000 на сегодняшний день. За последнее время добавили много Emoji однополых пар, женщин-ученых и людей c разным цветом кожи. Теперь Google добавляет 53 символа с неоднозначным гендером.

Новые Emoji появятся на смартфонах Pixel в бета-версии уже на этой неделе, а в телефонах на Android Q - в конце этого года. Выглядит это как смесь дизайнов двух персонажей разного пола с разной длиной волос и андрогинной одеждой. Они даже изобразили фэнтезийных персонажей, таких как Дракула, русалка и зомби.

Однако, после добавления любых новых символов могут появиться проблемы на разных платформах. Например, смайлики будут выглядеть по-другому на iPhone. Поскольку в настоящее время это эксклюзивный проект Google, Emoji всё равно будет присвоен пол при отправке на смартфон другого производителя. Но остальные компании наверняка наверстают упущенное в скором времени.