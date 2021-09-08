Google добавит в Gmail голосовые звонки

Google стремится сделать Gmail вашим центром не только для почтовых сообщений — как отмечает издание The Verge, Google выпускает более крупное обновление Workspace (подробнее об этом чуть позже), которое добавит прямые звонки через Google Meet в мобильное приложение Gmail. Вы сможете позвонить своим коллегам и другим контактам для быстрой беседы один на один, когда электронная почта или запланированная встреча не подходят. Компания представила эту функцию как грубый эквивалент «спонтанных» офисных чатов в гибридной рабочей среде, когда некоторые сотрудники находятся дома. И прежде чем вы спросите — да, в приложение Meet со временем добавит и эту функцию звонков.

Соответственно, вы можете рассчитывать на более легкую навигацию между электронной почтой, чатами, пространствами и Meet, не говоря уже об улучшенных инструментах администрирования и безопасности, которые помогают управлять коммуникациями. Корпоративные пользователи должны увидеть эти изменения начиная с сегодняшнего дня, но обычные владельцы Gmail увидят обновления позже. Всё это необходимо для того, чтобы пользователь в итоге получил тот инструмент, который ему действительно необходим в повседневной жизни, и у него не было необходимости использовать дополнительный софт для выполнения определённых задач. Другое дело, что рано или поздно данная функция вполне может стать платной, и тогда придется заново искать удобные инструменты для работы или общения с коллегами.