Google добавит в Gmail голосовые звонки...

Соответственно, вы можете рассчитывать на более легкую навигацию между электронной почтой, чатами, пространствами и Meet, не говоря уже об улучшенных инструментах администрирования и безопасности, которые помогают управлять коммуникациями. Корпоративные пользователи должны увидеть эти изменения начиная с сегодняшнего дня, но обычные владельцы Gmail увидят обновления позже. Всё это необходимо для того, чтобы пользователь в итоге получил тот инструмент, который ему действительно необходим в повседневной жизни, и у него не было необходимости использовать дополнительный софт для выполнения определённых задач. Другое дело, что рано или поздно данная функция вполне может стать платной, и тогда придется заново искать удобные инструменты для работы или общения с коллегами.