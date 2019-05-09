Google добавляет 53 универсальных смайликов для Android Q

Google готовится выпустить 53 новых смайлика для мобильных телефонов Pixel в бета-версии и добавит их во все телефоны Android Q в конце этого года. Смайлики были специально разработаны для того, чтобы выглядеть ни мужчинами, ни женщинами, являются попыткой Google упростить клавиатуру смайликов с более универсальными символами.

Число смайликов увеличилось до 3000 с тех пор, как в 1999 году были выпущены оригинальные 176 символов. Некоторые из них являются совершенно новыми персонажами и символами, а другие представляют собой новые расы и гендерные комбинации для существующих смайликов. Нынешний подход делает эмодзи-клавиатуру более трудной для разбора. Практически невозможно включить все возможные сочетания тона кожи и пола в эмодзи с участием нескольких человек.

Другая проблема заключается в том, что дизайны эмодзи иногда имеют разные гендеры, когда базовый стандарт Unicode не определяет их. Например, дизайн Google для человека в сауне - женский, но на iOS персонаж - мужской. Это означает, что пол смайлика может меняться при отправке сообщений между платформами, создавая путаницу.