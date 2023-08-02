Google интегрирует в Assistant поддержку ИИ

По информации информационного издания Axios, Google планирует обновить свой виртуальный помощник Assistant с помощью функций, основанных на генеративном искусственном интеллекте. В электронном письме, полученном изданием, Google сообщает своим сотрудникам, что уже компания уже начала исследовать усовершенствованный Assistant, работающий на основе самых новых моделей большого языкового массива (LLM). То есть ассистент будет работать на технологиях, аналогичных системе, лежащей в основе ChatGPT и собственного чат-бота Google Bard. Странно, но в рамках этого изменения Google также объявил о сокращении команды, работающей над Assistant. В письме, полученном Axios, указано, что компания ликвидирует небольшое количество должностей, хотя неясно, сколько сотрудников затронуто.

И хотя Google не раскрывает подробности о том, какие именно функции планирует компания добавить в Assistant, инсайдеры предполагают, что речь идёт о возможности голосового общения с умным помощником. Например, Assistant может использовать ту же технологию, что и чат-бот AI Bard, позволяя отвечать на вопросы на основе информации, которую он получает из разных источников в сети. «Сотни миллионов людей используют Assistant каждый месяц, и мы стремимся предоставлять им куда более качественные впечатления», — заявили представители компании в официальном письме. Так что в ближайшем будущем данная система будет работать куда более качественно и надёжно.
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