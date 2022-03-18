Google использует искусственный интеллект для разработки более быстрых и компактных аппаратных ускорителей

Разработка аппаратных ускорителей искусственного интеллекта требует усилий инженеров по аппаратному обеспечению совместно с учеными, работающими в самой области ИИ. Несколько лет назад мы увидели, как искусственный интеллект внедряется в части программных средств автоматизации проектирования электроники (EDA), помогая разработчикам микросхем ускорить процесс создания аппаратного обеспечения. То, к чему мы привыкли видеть, что ИИ делает, это всего лишь пара вещей, таких как размещение и маршрутизация. И автоматизировать это производство — огромное дело. Однако похоже, что возможности ИИ для проектирования микросхем на этом не остановятся. Исследователи из Google и Калифорнийского университета в Беркли разработали исследовательский проект, который помогает искусственному интеллекту проектировать и разрабатывать адаптированные ускорители меньшего размера.

Исследователи представили PRIME — фреймворк, создающий процессоры ИИ на основе базы данных чертежей. Платформа PRIME использует автономную базу данных, содержащую проекты ускорителей и соответствующие им показатели производительности например задержку, мощность и т. д. , для разработки аппаратных ускорителей следующего поколения. Согласно Google, PRIME может сделать это без дальнейшего аппаратного моделирования и имеет готовые к использованию процессоры. Согласно документу, PRIME повышает производительность современных методов, основанных на моделировании, в 1,5 раза. Это также сокращает необходимое общее время моделирования на 99%. Фреймворк также способен создавать ускорители для невидимых приложений.