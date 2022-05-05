Google купила компанию по производству дисплеев MicroLED

Сегодня руководитель отдела аппаратного обеспечения Google, Рик Остерлох подтвердил, что компания приобрела Raxium, пятилетний стартап с технологией MicroLED, который может сыграть ключевую роль в создании нового поколения гарнитур дополненной, виртуальной и смешанной реальности.

Это доказывает, что следующий большой шаг Google в области дополненной реальности становится все ближе: ранее в 2020 году компания приобрела производителя очков North и, как сообщается, нанимает инженеров для создания операционной системы дополненной реальности. В январе мы узнали, что Google Labs создает гарнитуру дополненной реальности под названием «Project Iris» под тем же руководством, что и демонстрация видеочата высокого разрешения Project Starline , показанная во время мероприятия в прошлом году.

Что касается конкурентов, Microsoft уже выпустила устройство дополненной реальности с HoloLens , в то время как Apple , Meta , Snap и другие, как сообщается, вкладывают значительные средства в создание собственного оборудования, которое накладывает информацию и изображения поверх реального мира.
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