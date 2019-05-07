Google может разрешить пользователям ограничивать отслеживание в Chrome

Совсем скоро в Google Chrome может появится инструмент, который будет отображать подробную информацию о отслеживании файлов cookie и даст возможность ограничит их сбор.

Как сообщает источник, новая функция находится в разработке уже более шести лет. При их создании Google консультировалась с руководителями рекламных компаний, чтобы оценить их мнение о «гипотетических сценариях», которые могут возникнуть после нововведения. Сейчас файлы cookie играют очень важную роль в таргетинговой рекламе или рекламе по интересам, так как содержат в себе информацию о персональных настройках и предпочтениях пользователя. Возможность их ограничения в самом популярном браузере заставит маркетологов пересмотреть свою стратегию.

Инструмент может выйти уже на этой неделе. Ранее Google позволила автоматически удалять данные о местоположении в системе Android. Судя по всему, на такие меры корпорацию толкнул прошлогодний скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Тогда соцсеть продала личную информацию миллионов пользователей британской консалтинговой компании без их ведома.