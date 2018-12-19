Google начала следить за накруткой рейтингов Play Store

В этом году компания Google внедрила систему, которая использует сочетание искусственного интеллекта и человеческого контроля для отбраковки ненужных обзоров и комментариев Play Store и приложений, которые их продвигают.

Недавно Google удалила «миллионы» нечестно накрученных рейтингов и обзоров, а также «тысячи» приложений, поощряющих данное поведение. Интернет-гигант, как правило, ищет скачки рейтингов, которые явно выделяются например, внезапный всплеск пятизвездочных рейтингов, а также обзоры, которые являются «фейковыми, ненавистными или не по теме».