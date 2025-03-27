Google научит ИИ планировать путешествия

Компания Google внедряет новые функции в Карты и Поиск, которые помогут пользователям планировать поездки и отдых. В приложении Google Maps появится особенная функция, позволяющая распознавать места на скриншотах и сохранять их в списки, что облегчит планирование поездок, пока изображения с идеями для путешествий не затерялись в галерее. Когда новая функция списка скриншотов будет активирована в Maps, основанный на технологии Gemini инструмент сможет определять упомянутые в текстах на скриншотах места, показывать их на карте и позволять пользователям просматривать и сохранять локации в общий список. Эта функция появится на iOS-устройствах в США на этой неделе, а поддержка Android появится в ближайшее время. Информации о других регионах пока что нет.

Обновления также затронут функцию AI Overviews в Google Search, расширяя возможности планирования поездок. Функция построения маршрутов, доступная на мобильных устройствах и настольных компьютерах, позволит создавать идеи путешествий для отдельных регионов или целых стран. Например, можно ввести запрос «создай маршрут для отпуска в Греции с акцентом на историю», чтобы получить рекомендации с отзывами и фотографиями других пользователей, а также карту с предложенными местами. Эти данные можно сохранить в Google Maps или экспортировать в Google Docs и Gmail. Весьма интересная штука, позволяющая быстрее и проще формировать маршруты для своих путешествий в незнакомые места.