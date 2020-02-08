Google навсегда отключит классический дизайн YouTube

В 2017 году Google представила новый облик YouTube для настольных браузеров. Компания продолжала вносить многочисленные изменения, последние из которых сделали миниатюры видео слишком большими для удобства, что вызвало волну возмущения пользователей по всему миру.

Тем не менее, поисковый гигант позволил пользователям отказаться от нового веб-интерфейса и использовать вместо него классический. Это изменится в следующем месяце, так как Google заявляет, что откажется от старого веб-интерфейса, а это значит, что пользователем скоро придется привыкать к новому интерфейсу YouTube.

Google говорит, что в старом веб-интерфейсе отсутствуют многие новые функции и улучшения дизайна, представленные за последние три года, включая темную тему, режим «картинка в картинке» и «самые популярные запросы на основе ваших отзывов».

Хорошей новостью является то, что переход не будет резким, поэтому будут приходить уведомления, в котором попросят «Переключиться на новый YouTube». Тем временем Google продолжит дорабатывать веб-интерфейс, поэтому будем надеяться, что он добавит способ настроить размер этих миниатюр для тех пользователей, кто хочет более эффективно использовать экран.