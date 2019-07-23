Google оштрафовали за сбор персональных данных с Street View cars

Google достиг урегулирования в отношении скандала о конфиденциальности, который произошел еще в 2010 году. Девять лет назад Google оказался вовлеченным в инцидент «Wi-Spy», когда автомобили Street View собирали электронные письма, пароли и другие личные данные людей из незащищенные сети Wi-Fi. Wi-Spy затронул десятки миллионов людей и теперь Google обязана выплатить штраф в размере 13 миллионов долларов. Также Google заявляет, что избавится от любых данных, которые все еще имеются у Wi-Spy, и поработает с людьми над тем, как они могут лучше защитить свою конфиденциальность.