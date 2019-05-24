Google обновит дизайн своего поиска в мобильной версии

Над заголовком страницы появятся значок и название веб-сайта, которое раньше отображалось более мелким шрифтом под каждой ссылкой. Дизайн изменится в ближайшие несколько дней и сначала будет доступен только для мобильных устройств в браузере и приложении.

Благодаря обновленному дизайну поиск станет больше похож на новостную ленту, заполненную сообщениями на определённую тему от разных издателей. Акцент на источнике информации имеет большой смысл, особенно, когда появляется большое количество фейковых новостей.

Google также предполагает, что это изменение приведёт к созданию более информативных страниц результатов поиска. Новый внешний вид позволит отобразить больше кнопок действий и полезной информации. Пользователи в свою очередь смогут быстрее определить, какая ссылка им наиболее полезна.