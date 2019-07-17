Google официально закрыл свой проект китайской поисковой системы.

Спорный проект Google по поиску в Китае, названный Dragonfly, был прекращен. Отвечая на вопросы сенатора-республиканца Джоша Хоули, топ-менеджер Google сказал: «Мы прекратили проект Dragonfly ». Этот однозначный ответ является отклонением от предыдущих заявлений руководителей Google относительно статуса Dragonfly.

офисы технического гиганта в США, Великобритании, Канаде, Индии, Мексике, Чили, Аргентине, Швеции, Швейцарии и Дании стали свидетелями протестов со стороны правозащитных организаций по поводу их плана въезда в Китай через цензурированное поисковое приложение. Старшие сотрудники Google также подали в отставку, сославшись на отсутствие корпоративной прозрачности после того, как компания сообщила о своих усилиях по возвращению в Китай через «Стрекозу». Поисковый гигант запустил поисковую систему в Китае в 2006 году, но в 2010 году вывел службу из страны, сославшись на усилия правительства Китая по ограничению свободы слова и блокированию веб-сайтов.