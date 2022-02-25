Google отказывается от режима экономии трафика Chrome Lite

Google удаляет функцию Chrome для Android, которая годами помогала людям сократить использование мобильных данных. «Упрощенный режим» Chrome исчезнет с выпуском версии Chrome M100 в конце марта. Облегченный режим изначально назывался Data Saver, когда Google впервые представил его на Android в 2014 году. В те дни многие владельцы смартфонов пользовались многоуровневыми тарифными планами и рисковали дополнительными расходами, если превышали свой ежемесячный лимит. А в некоторых регионах скорость мобильных устройств была ограничена, поэтому облегченный режим помог страницам загружаться быстрее за счет их сжатия.

В 2015 году Google добавил возможность полностью блокировать изображения, чтобы использовать еще меньше данных. Но Google больше не видит особых причин для сохранения этой опции. Неограниченные тарифные планы стали нормой, и компания утверждает, что Chrome продолжает сокращать использование данных с настройками по умолчанию. «В последние годы мы наблюдаем снижение стоимости мобильных данных во многих странах, и мы внесли множество улучшений в Chrome, чтобы еще больше минимизировать использование данных и улучшить загрузку веб-страниц», — написала компания на странице справки на этой неделе. Chrome версии M100 будет выпущен в стабильной ветке, 29 марта.