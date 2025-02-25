Google открыла Gemini Code Assist для всех желающих

Бесплатная версия Gemini Code Assist, инструмента ИИ для программирования от Google, теперь доступна для индивидуальных разработчиков по всему миру. «Теперь каждый сможет удобнее учиться, создавать фрагменты кода, отлаживать и изменять свои приложения — всё это без необходимости переключаться между окнами для получения помощи или копировать информацию из разных источников. В то время как другие популярные бесплатные инструменты для программирования имеют ограничение по использованию, мы хотели предложить что-то более щедрое», — заявил представитель Google. Это особенно ориентировано на GitHub Copilot, прямого конкурента Gemini Code Assist, который также предоставляет бесплатный тариф с ограничением на 2000 автодополнений и 50 сообщений в Copilot Chat в месяц.

В свою очередь, Google предлагает до 180000 автодополнений кода в месяц, что описывается как предел, который будет сложно превысить даже самым преданным профессиональным разработчикам. Как и корпоративная версия, Gemini Code Assist для индивидуальных пользователей использует модель искусственного интеллекта Gemini 2.0 от Google и может генерировать целые блоки кода, дополнять код по мере его написания и предоставлять общую помощь в программировании через интерфейс чат-бота. Бесплатный инструмент для программирования можно установить в Visual Studio Code и JetBrains, плюс он поддерживает все языки программирования, доступные в публичном пространстве.