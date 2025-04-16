Google открыла доступ к генеративной сети Veo 2…

По заявлениям Google, обновлённая версия Veo лучше понимает физику окружающего мира и движения человека, что позволяет создавать более живые сцены с реалистичными персонажами, плавной анимацией и детализированной визуализацией в разных стилях. Стоит отметить, что все видео получают цифровую метку SynthID — она указывает на то, что контент был создан ИИ. Вместе с Veo 2 компания также запускает инструмент Whisk Animate, который позволяет превратить изображение в 8-секундное видео с помощью той же модели Veo 2. Это расширение ранее представленного сервиса Whisk, в котором можно было создавать коллажи на базе ИИ. Whisk Animate доступен подписчикам Google One AI Premium по всему миру через платформу Google Labs. Вероятно, в будущем компания предоставит доступ и пользователям без платной подписки.