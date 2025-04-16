Google открыла доступ к генеративной сети Veo 2

Сегодня компания Google официально открывает доступ к своей продвинутой нейросети Veo 2, модели генерации видео по текстовому описанию, но пока что только для подписчиков Gemini Advanced. С сегодняшнего дня пользователи смогут выбрать Veo 2 из выпадающего списка моделей Gemini (в веб-версии и на мобильных устройствах), ввести запрос и получить 8-секундный ролик в разрешении 720p. Есть месячное ограничение на количество генерируемых видео, и Google будет уведомлять пользователей, когда они приблизятся к лимиту. Готовые ролики сохраняются в формате MP4, а на смартфонах также доступна функция прямой загрузки в социальные сети через кнопку «Поделиться».

По заявлениям Google, обновлённая версия Veo лучше понимает физику окружающего мира и движения человека, что позволяет создавать более живые сцены с реалистичными персонажами, плавной анимацией и детализированной визуализацией в разных стилях. Стоит отметить, что все видео получают цифровую метку SynthID — она указывает на то, что контент был создан ИИ. Вместе с Veo 2 компания также запускает инструмент Whisk Animate, который позволяет превратить изображение в 8-секундное видео с помощью той же модели Veo 2. Это расширение ранее представленного сервиса Whisk, в котором можно было создавать коллажи на базе ИИ. Whisk Animate доступен подписчикам Google One AI Premium по всему миру через платформу Google Labs. Вероятно, в будущем компания предоставит доступ и пользователям без платной подписки.
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