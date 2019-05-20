Google отслеживает вашу историю покупок

Google отслеживает многое из того, что пользователи приобретают, даже если это покупки в магазине или на Amazon.

История доступна в аккаунте пользователя Google в разделе «Покупки». Это отсортированный журнал цифровых и физических покупок, которые автоматически сканируются из квитанций, отправленных на почтовый ящик Gmail. Страница видна только пользователю, и удалить эту информацию можно в любое время. Google сообщает, что не использует список покупок для показа рекламы. «Покупки» Google нужны для того, чтобы пользователи могли хранить все свои квитанции в одном месте. Просматривать и отслеживать свои приобретения таким образом должно быть удобнее.